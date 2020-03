Fazit für die kurzfristige Entwicklung: Der Aktienmarkt hat ein Panikniveau wie in den größten Krisen der vergangenen 100 Jahre erreicht. Das ist, bei allem Respekt vor dem Corona-Virus und dessen wirtschaftlichen Folgen, eine sehr extreme Sichtweise. In der Regel werden Extreme dieser Art an den Börsen früher oder später korrigiert. In den nächsten Tagen ist dazu mit konzertierten Aktionen der Notenbanken zu rechnen. Als technische Stütze für die Kurse werden dann auch die Eindeckungskäufe derjenigen Baissiers fungieren, die in den vergangenen Tagen mit Short-Aktionen hohe Buchgewinne gemacht haben, die auch erst einmal materialisiert werden müssen. Dazu kommen vermehrt Käufe kaltblütiger Investoren, die ja nach wie vor auf riesigen Cash-Beständen sitzen – wie Warren Buffett mit seinen dreistelligen Milliardenbeträgen.