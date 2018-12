Riedls Dax-Radar Fünf Risiken für Anleger – und fünf neue Chancen

Als „mäßig bis moderat“ hat die amerikanische Notenbank das US-Wachstum zuletzt bezeichnet. Wahrscheinlich werden es in diesem Jahr rund drei Prozent plus. Vorboten, dass es 2019 etwas weniger wird, gibt es – etwa auslaufende Effekte der Steuerreform oder rückläufige Neubauverkäufe. Ein Automatismus in eine Rezession hinein aber gibt es nicht. Ähnlich wie in den zuletzt schwächeren Jahren 2011 oder 2016 könnte die US-Konjunktur etwas abbremsen und bei rund 1,5 bis 2,0 Prozent Wachstum landen. An den Aktienmärkten kam es in diesem Umfeld zu typischen Korrekturverlusten von rund 20 Prozent.