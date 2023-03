Riedls Dax-Radar: Der Bondmarkt wird zum Risiko für die Aktienbörse

Mit 8,7 Prozent in Deutschland und 8,5 Prozent in der EU bleibt die Inflation derzeit hartnäckig. Die von den Aktienmärkten seit Monaten erwartete Entspannung tritt bisher offensichtlich nicht ein. Dennoch hält sich der Dax gut und ist bis auf einen kurzen Ausrutscher auf 15.150 Punkten fast wieder bis in den Bereich der Februar-Spitzen vorgedrungen.