Bei der Commerzbank kommt es zu Kursabschlägen, weil Skeptiker wie die Bank of America ein Ende des Rückenwinds steigender Zinsen befürchten und die Aktie in den vergangenen Jahren zudem weit gelaufen sei. Indes, der Börsenwert von 12 Milliarden Euro ist für eine mittlerweile wieder rentable Bank mit einer Bilanzsumme von 470 Milliarden Euro keineswegs überzogen. Sollte die Cobank wie von Analysten erwartet in diesem Jahr wirklich netto zwei Milliarden Euro verdienen und weiterhin 50 Eurocent oder mehr je Aktie ausschütten, wäre sie zudem günstig bewertet und dividendenstark. Und die Beteiligung des Bundes, der noch mit 15,6 Prozent an Bord ist, dürfte in Zeiten von Vertrauenskrise und Bankenproblemen ein Bestandsvorteil sein. Selbst wenn die Aktie in den nächsten Wochen bis auf acht Euro abrutscht, wäre der seit 2020 laufende Aufwärtstrend weiterhin intakt.