Soweit ist BMW noch nicht. Dennoch ist es für Anleger wenig sinnvoll, um die Motorenwerke einen Bogen zu machen, nur weil BMW in der Elektromobilität einen anderen Kurs fährt als VW. Auch BMW ist im klassischen Geschäft stark, hat eine solide Bilanz und genug finanzielle Reserven und technische Möglichkeiten für die Wende in der Autoindustrie. Den Abwärtstrend der vergangenen zwei Jahre hat die Aktie übersprungen, mittelfristig ist ein Anstieg auf 80 bis 90 Euro realistisch.



Zäh verläuft die Entwicklung bei Henkel. Dass es nach den mageren Ergebnissen vom November jetzt eine Gewinnwarnung gibt, wirft kein gutes Licht auf die Düsseldorfer. Hintergrund dürfte der anstehende Wechsel an der Konzernspitze sein. So gesehen ist es für den Neustart sogar besser, dass der bisherige Chef noch einmal weitere Lasten auf seine Schultern nimmt, damit der neue dann ab Januar mit weniger Gewicht starten kann. Henkel-Aktien dürften mehrere Monate benötigen, bis sie zwischen 85 und 97 Euro einen tragfähigen Boden bilden. Die Erwartungen an das Branchenumfeld in der Chemiekonjunktur sind alles andere als rosig. Damit sollte es bei Vorlage der Jahreszahlen im Frühjahr nicht gleich wieder eine Enttäuschung geben.