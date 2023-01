Riedls Dax-Radar: Der Dax zieht den Pessimisten davon

Auch zehnjährige Bundesanleihen haben sich im Kurs deutlich erholt und ihren jüngsten Renditeausflug über die Marke von 2,5 Prozent schnell beendet. Hier könnte eine Zinsentspannung die Renditen in den nächsten Monaten in die Zone 1,8 bis 2,0 Prozent drücken. Auch wenn die EU bei der Inflationsbekämpfung noch nicht so weit ist wie die USA, gibt es einen gemeinsamen Hoffnungsschimmer: sinkende Preise für Öl und Gas.



Im Dax macht sich das bei einigen Unternehmen ganz besonders bemerkbar. Kunststoffchemiker Covestro etwa litt im vergangenen Jahr erheblich unter hohen Energie- und Rohstoffpreisen. Die entsprechenden Erhöhungen zehrten praktisch den gesamten operativen Gewinn auf. Doch 2023 ist eine Erleichterung in Sicht. An den Weltmärkten haben sich die Preise für Erdgas deutlich beruhigt und etwa das Niveau wie vor dem Ukraine-Krieg erreicht. Erdgas ist für Covestro die wichtigste Energiequelle und zugleich Produktionsrohstoff.