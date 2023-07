Die Inflationsdaten, die in den vergangenen Wochen auf den Tisch kamen, waren zwar gemischt – und führten deshalb auch immer wieder zu heftigen Ausschlägen an den Börsen. In ihrem Grundton aber, vor allem wenn es um die um Energiepreise und Nahrungsmittel bereinigte Kerninflation geht, zeigen sie die erwartete Entwicklung: Die Inflation gibt langsam aber schrittweise weiter nach, auch wenn sie vom alten Wunschziel von zwei Prozent noch weit entfernt ist. Ein Ende der Zinserhöhungen dürfte in den nächsten Monaten damit kein Thema sein; weder in den USA wie in Europa.