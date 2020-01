Riedls Dax-Radar Der Erfolg von Tesla wird zum Motor für die Börse

Eine wichtige Stütze für den Dax kommt vom kleinen Bruder TecDax. Der hat mit dem nachhaltigen Anstieg über 3000 Punkte ein starkes Kaufsignal gegeben. Seit seiner Umstellung ist der TecDax nicht mehr eine Randerscheinung für technologische Spezialisten; seitdem Schwergewichte wie SAP, Infineon, Wirecard (und sogar die Deutsche Telekom) seinen Takt bestimmen, hat er an Gewicht und Aussagekraft gewonnen. Das jüngste Hoch im TecDax ist eine Bestätigung, dass die weltweiten Technologietrends nun auch am deutschen Markt angekommen sind – mit Verzögerung, weil im Dax die große, klassische Autobranche in der Krise steckt und das den Index in den vergangenen Jahren im internationalen Vergleich alt aussehen ließ.