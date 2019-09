Ein Risiko sind dabei zwar Rohstoffe, die in der Regel in Dollar bezahlt werden, also für Europäer teurer werden. Umso wichtiger ist es, dass es hier nicht zusätzlich zu scharfen Preisanstiegen kommt. Das gilt vor allem für Rohöl, das sich nach der Preisspitze wegen des Drohnenangriffs auf große Produktionsanlagen in Arabien nun wieder auf gut 60 Dollar je Fass eingependelt hat. Der Puffer der umfangreichen Rohöllager und die Aussicht auf Produktionserhöhungen wirken ausgleichend.