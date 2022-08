Riedl's Dax-Radar Der Kursdruck durch die US-Notenbank wird stärker

Das Treffen in Jackson Hole macht auch deutlich, wie groß der Leidensdruck durch die Inflation mittlerweile geworden ist. Immer mehr zeigt sich, dass die Teuerung nicht einfach nur eine Folge der zuletzt deutlich gestiegenen Energiepreise ist und damit vielleicht auch bald wieder abflauen könnte. In den USA wird mittlerweile über die Stickiness diskutiert, die Klebrigkeit und Zähigkeit, mit der sich die Inflation in immer weiteren Bereichen der Wirtschaft verfestigt. Selbst wenn ihre Steigerungsraten in einem Monat einmal an Dynamik verlieren und damit der Peak der Inflation durchaus überschritten sein könnte, dürfte es wahrscheinlich bis auf weiteres bei einem hohen Plateau der Teuerung bleiben.