Insgesamt deuten die Signale der Notenbanken nach den zahlreichen Erhöhungen der vergangenen Monate auf ein Plateau der Zinsen auf dem erreichten Niveau. Ob es von hier aus im nächsten Jahr dann schnell wieder nach unten geht, ist fraglich. Gehen die Wirtschaftsprognosen der Notenbanken in etwa auf, dürfte dies kaum der Fall sein. Aktien- und Bondmärkte müssten sich dann von der Hoffnung verabschieden, die Zinsen könnten wieder in Richtung der Rekordtiefen wie in den Jahren 2019 bis 2021 abtauchen. Schließlich war genau diese extreme Geldexpansion der Notenbanken ein substanzieller Grund für die Inflation, die von 2021 an in unerwartet heftiger Weise ausbrach und bis heute nicht wieder richtig im Griff ist.