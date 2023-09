An den Aktienbörsen hat sich die Marktverfassung schwer eingetrübt. Der Stimmungswechsel begann schon am späten Freitag vergangener Woche. Bis zum Mittag war die Aufwärtsbewegung noch intakt und der Dax erreichte fast die Marke von 16.000 Punkten. Am Nachmittag dann aber kippten die Notierungen im Fahrwasser der schwächeren US-Börsen ab. Im Vorfeld der Fed-Entscheidung kam es noch einmal zu einer kurzen Hoffnungsrally; danach allerdings, nach dem harschen Statement der Fed, ging es umso deutlicher nach unten.



Nun müssen die Aktienmärkte die neue Linie der US-Notenbank erst einmal verarbeiten. Das Problem dabei: Die gesamten Schaukelbewegungen, die an den Börsen seit Frühjahr entstanden sind, nehmen immer mehr typische Formen einer langfristigen Top-Bildung an. Das bedeutet nicht, dass die Börsen jetzt automatisch abstürzen; es erhöht aber die Abwärtsrisiken und begrenzt das Potenzial nach oben.