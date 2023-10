Die Risiken einer weiteren Eskalation des Kriegs sind der Grund für die dritte wesentliche Folge an den Kapitalmärkten: Die Flucht in sichere Häfen, vor allem in amerikanische und deutsche Staatsanleihen. Der Krieg hat damit die schon seit Anfang Oktober einsetzende Abwärtsbewegung der Renditen verstärkt. Zudem kam an den Märkten die Hoffnung auf, dass die amerikanische Notenbank angesichts der zusätzlichen Risiken des Israelkriegs bei ihrer weiteren Zinspolitik nun etwas weniger straff vorgehen könnte. In der Spitze ist die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen innerhalb weniger Tage von 4,9 auf 4,5 Prozent gesunken; bei zehnjährigen Bundesanleihen ging es von 3,0 auf 2,7 Prozent zurück.