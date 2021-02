Zu den Aktien, die seit November einen guten Lauf haben, gehört BASF. Dass die Ludwigshafener ihre viel beachtete Dividende trotz eines Nettoverlusts von einer Milliarde Euro mit 3,30 Euro je Anteil stabil halten, kommt vor allem bei langfristigen Anlegern gut an. Grund ist die deutliche Erholung des operativen Geschäfts, die sich seit einigen Wochen bemerkbar macht und die 2021 wieder zu einem Anstieg bei Umsatz und Gewinn führen sollte. Zudem dürften die hohen Abschreibungen in der Chemiesparte und bei der Öl- und Gasbeteiligung Wintershall in einem günstigeren Wirtschaftsumfeld nicht noch einmal in dieser Höhe auftreten. BASF-Aktien sollten sich erst einmal in der Bandbreite ihrer mittelfristigen Schwankungen halten, die zwischen 58 und 72 Euro liegen. Ein schneller Anstieg über 72 Euro ist angesichts der verhaltenen Aussichten wenig wahrscheinlich.