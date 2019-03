Auf Rekordkurs ist Vonovia. Die Diskussion um mögliche Enteignungen haben dem Wohnungsimperium nicht geschadet. Im Gegenteil, durch die Details in der Debatte (Engpässe bei Baufirmen und Baustoffen) wird offensichtlich, dass ein schnelles Ende des Wohnungsmangels auf absehbare Zeit nicht in Sicht ist. Die aktuellen Rekordzahlen dürften nicht die letzten gewesen sein.



Bei Merck läuft derzeit der Versuch, das Geschäft mit Spezialchemie durch eine rentable Übernahme auszubauen und stärker in Richtung Materialien für die Elektronikindustrie zu verlagern. Ob Merck beim auserkorenen Kaufobjekt Versum Materials zum Zug kommt, ist zwar noch offen. Da hinter Versum aber letztlich Finanzinvestoren stehen, die auf Renditen großen Wert legen, dürfte Merck mit seinem finanziell verlockenden Angebot aus Darmstadt weiter im Rennen bleiben.