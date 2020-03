Der Dax hat bisher im Xetra-Verlauf am 19. März ein Tief bei 8258 Punkten und gemessen am Schlussstand am 18. März ein Tief bei 8442 Punkten ausgebildet. Die an dieser Stelle ins Auge gefasste Untergrenze 8000 bis 8200 Punkte hat damit bisher gehalten. Die Verteidigung dieser Basiszone ist so wichtig, weil sich hier in den Jahren 2000 bis 2016 zahlreiche Hoch- und Tiefpunkte gebildet hatten. Zudem verläuft in diesem Bereich auch der langfristige, seit 1982 bestehende Aufwärtstrend; wobei es bei so langjährigen Projektionen nicht auf einige hundert Punkte mehr oder weniger ankommt.