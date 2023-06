Riedls Dax-Radar: Die Börsen könnten eine Korrektur gut gebrauchen

Fazit für den Dax: Zweimal ist der Deutsche Aktienindex in den vergangenen Wochen bis in den Bereich um 16.300 Punkte vorgedrungen – in ähnlicher Weise wie zuletzt im November 2021 und im Januar 2022. Droht deshalb die Gefahr, dass es wie Anfang 2022 wieder zu einem scharfen Markteinbruch kommt? Auslöser dafür könnte eine unverändert straffe Geldpolitik werden und ein dann doch stärkeres Abrutschen der Wirtschaft in die Rezession inklusive weiterer Gewinnenttäuschungen bei den Unternehmen. Dass der Dax zu seiner 200-Tagelinie, die derzeit erst bei 14.448 Punkten verläuft, gut zehn Prozent Abstand hat und dies eine überhitzte Marktlage signalisiert, macht die Börse taktisch dafür auch anfällig.

Lesen Sie hier aktuelle News und die neuesten Nachrichten von heute zum Dax.