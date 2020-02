Riedls Dax-Radar Die Börsen-Megatrends sind stärker als die China-Angst

Für manche Unternehmen sind günstige Rohstoffpreise von Vorteil. Auf der Einkaufsseite werden etwa die Chemiker entlastet, ebenso große Treibstoffverbraucher wie die Lufthansa. Allerdings, da beide in ihrem operativen Geschäft durch die Folgen der chinesischen Viruskrankheit belastet sind, drückt sich das unterm Strich eher in schwachen Kursen aus: So kann Lufthansa nicht von niedrigeren Treibstoffkosten profitieren, sondern leidet stärker unter den Einschränkungen des Verkehrs und der Angst vor einem chinesischen Konjunkturrückgang, der auf das internationale Transportgeschäft durchschlagen würde.