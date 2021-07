Aktien von SAP arbeiten immer noch daran, die Enttäuschungen des vergangenen Jahres auszubügeln. Während Dax und TecDax derzeit im Bereich ihrer Kursspitzen notieren, hat sich SAP 17 Prozent unter seinem Top festgefahren. In einem Umfeld, in dem die meisten führenden Technologieaktien auf Rekordkurs sind, auch der amerikanische Dauerrivale Oracle, ist die Marktschwäche von SAP eklatant. Offensichtlich ist es dem Unternehmen noch immer nicht gelungen, nach der Expansion in das Cloudgeschäft an alte Wachstumsraten und Gewinnmargen anzuschließen. Von 2023 an verspricht SAP wieder ein zweistelliges Plus beim Betriebsergebnis – für Börsianer ist das noch reichlich Zukunftsmusik. Aktuell dämpfen zudem Querelen um den Betriebsrat die Stimmung der Anleger.