Riedls Dax-Radar: Die Börsenampeln stehen auf grün

In den vergangenen Tagen hat der Dax etwas geschafft, was ihm im dramatischen Jahr 2020 sicherlich die wenigsten zugetraut haben: Er ist, gemessen am letztjährigen Ultimostand von 13.249 Punkten, mittlerweile in den grünen Bereich gelaufen. Wer sein Geld also durchgehend am Aktienmarkt investiert hat, steht trotz Turbulenzen historischen Ausmaßes aktuell im Plus.