Riedls Dax-Radar Die Feuerprobe: Wie heftig wird dieser Crash wirklich?

Am anderen Ende der Skala steht der große Crash von 1929. Hier brach der Aktienmarkt zusammen, weil es schon Jahre zuvor eine Überspekulation in Wertpapieren, Unternehmen und Immobilien gab. Vom Tellerwäscher bis zum Industriemogul wurden in Amerika immer mehr Menschen vom Börsenfieber gepackt – bis Wirtschaft und Unternehmen die himmelhohen Erwartungen nicht mehr erfüllen konnten, es zu Kapitalabflüssen und Zinserhöhungen kam und das ganze Kartenhaus zusammenbrach. Weil Wirtschaft und Gesellschaft in der ganzen Breite von dieser Spekulation erfasst worden war, ging es danach auch mit der gesamten Wirtschaft in einer großen Depression bis Anfang der Dreißigerjahre bergab.