Riedls Dax-Radar Die fünf Väter des Börsen-Crashs

In der Finanzkrise verlor der Dax in der Spitze mehr als 50 Prozent in 14 Monaten. Selbst damals kam es – wie in jedem Crash, auch in dem von 1929 – nach Panikattacken immer wieder zu Erholungsphasen. Das ist auch dieses Mal wieder der Fall. Nachdem der Dax in der letzten Februar-Woche in der ersten Schockphase rund 2000 Punkte verlor, läuft nach der kleinen Zwischenerholung auf 12.250 nun die zweite Abwärtsphase. Sie hat bisher fast ein ähnliches Ausmaß erreicht und zeigt durch ihre hohen Umsätze und marktbreiten Verluste quer durch alle Aktiengattungen und Börsen klassische Zeichen eines Sell-Offs, eines Ausverkaufs.