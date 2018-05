Börse: Die Gefahr für Aktionäre kommt aus den USA

Mit 2,95 Prozent Rendite bieten zehnjährige US-Staatsanleihen (Treasuries) gut 2,4 Prozentpunkte mehr Rendite als Bunds. Zudem besteht in den USA ein stabile Aufwärtstendenz, die durchaus zu einer klassischen Zinswende passt und in den nächsten Jahren Zinsen von vier bis fünf Prozent realistisch macht. Fragt sich nur, wo dann die Renditen in Europa stehen. Denn wenn die Bunds diese Lücke schließen sollten, müsste es zu einem sehr starken Zinsanstieg in Europa kommen – also am Anleihemarkt zu einer schweren Baisse, wenn nicht sogar zu einem Crash.