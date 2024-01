Ebenfalls noch weit vom Wunschziel zwei Prozent Preissteigerung entfernt ist die Entwicklung in der EU. In den führenden Ländern Frankreich und Deutschland ist die Inflation zuletzt wieder auf 3,7 Prozent gestiegen; ein Trend, der sich im Januar wegen zahlreicher Steuer- und Abgabenerhöhungen verstetigen dürfte. Dazu kommt ein hartnäckiger Lohndruck, der ebenfalls dazu beitragen sollte, die Teuerung in diesem Jahr über drei Prozent zu halten. Zinssenkungen in Europa sind damit wesentlich unwahrscheinlicher als in den USA.