Wenn es um den Ausbau neuer Energie geht, zählt RWE mittlerweile zu den ersten Adressen. Die Essener haben im vergangenen Jahr allein in den USA vier große Festland-Windparks mit einer Gesamtleistung von 719 Megawatt kommerziell in Betrieb genommen – in Texas, Oklahoma, Ohio und im Bundesstaat New York. RWE verdreifachte damit in den USA seine Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen auf 9,3 Gigawattstunden. RWE produziert so ein Drittel seiner gesamten erneuerbaren Energie in den Vereinigten Staaten; allerdings mit neuen Risiken: Im Februar hatte ein heftiger Eisregen zu einer vorübergehenden Stilllegung der Anlagen in Texas geführt. Das wird den Gewinn aus den USA im ersten Quartal deutlich drücken.