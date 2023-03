Vom weltweiten Bankenbeben mit nach unten gezogen werden auch die Geldhäuser in der EU. Im Dax erwischte es besonders die Deutsche Bank, weil die mit ihrem umfangreichen Investmentbanking als besonders anfällig für Turbulenzen an den weltweiten Assetmärkten gilt. Deutscher als die Deutsche Bank allerdings ist hier die Commerzbank. Die verlor zwar im Zuge des Bankencrashs im März ebenfalls gut ein Viertel an Börsenwert, ist aber durch ihre breitere Verankerung in der hiesigen Wirtschaft, dem Mittelstandbanking, immer noch mehr als 400 Filialen und einem nicht so umfangreichen Investment- und Derivategeschäft wie die Deutsche Bank jetzt auf der stabilen Seite.



Geschäftszahlen und Prognosen der Commerzbank sehen keineswegs nach Bankenkrise aus: Die Bilanzsumme ist mit 477 Milliarden Euro gut austariert im mittleren Bereich: nicht mit zu viel Volumen belastet, das dann wieder mit teurem Eigenkapital unterlegt werden muss – aber umfangreich genug, um bei großen Transaktionen mit dabei zu sein. Die Risikoaktiva sind mit 169 Milliarden weiter auf dem Rückmarsch, und sie sind mit 14,1 Prozent harter, aufsichtsrechtlicher Kernkapitalquote gut unterlegt; gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg um 0,5 Prozentpunkte.