Die Abgasproblematik, wenn nicht noch ganz schlimme, neue Skandale ans Licht kommen, ist an der Börse abgehakt. Der Wandel zur neuen Mobilität ist gerade im Gange – das zeigt sich besonders an VW, die unter den großen Drei hier die Führung übernommen haben. Für die konjunkturelle Entwicklung ist es ein gutes Zeichen, dass die zuletzt schwachen Verkaufszahlen in China und den USA keine roten Spuren mehr in den Kursen hinterlassen haben. Selbst chinesische Fahrzeugaktien (Great Wall Motor, Geely, BYD), die es 2018 ebenfalls schwer erwischt hat, drehen wieder nach oben.