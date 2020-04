Intel, der größte Chiphersteller weltweit, liefert Anlegern starke Zahlen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um mehr als 20 Prozent, der Gewinn um mehr als 50 Prozent. Obwohl Investoren irritiert sind, weil Apple seine Computer in Zukunft mit eigenen Chips ausstatten will und Intel angesichts der Coronakrise auf eine Gewinnprognose für 2020 verzichtet, ist die Entwicklung des Halbleiterkonzerns ein wichtiger Baustein für die Stabilität der großen Technologietrends: Gerade der in den vergangenen Wochen massiv gestiegene Datenverkehr erhöht die Nachfrage nach leistungsfähigen Chips für Rechenzentren. Notebooks sind in Zeiten des Home Office wieder gefragt; dazu kommt ein enormer Nachfrageschub von den großen Streaminganbietern.