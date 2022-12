Riedls Dax-Radar Die Kurskorrektur wird zum Trendtest für den Dax

Die Reaktion an den Börsen ist deutlich: Am europäischen Anleihemarkt knicken die taktgebenden zehnjährigen Anleihen so stark ein, dass ihre Rendite in einem Zug von 1,93 Prozent auf 2,13 Prozent nach oben zieht. Diese Dynamik, die ausgeprägter ist als der moderate Anstieg der Renditen in den USA, ist auch der Grund dafür, warum der Euro derzeit so stark gegenüber dem Dollar ist.