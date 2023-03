Bisher konnte sich der Dax erstaunlich gut gegen Rückschläge behaupten. Fast sah es so aus, als ob die großen Kapitalmarktrisiken an ihm abperlten. Doch die Entscheidung, ob der Dax die Dynamik der vergangenen Monate aufrechterhalten kann, dürfte unmittelbar bevorstehen. Am 16. März ist die nächste Sitzung der Europäischen Notenbank EZB, am 22. März die der amerikanischen Fed. Es darf davon ausgegangen werden, dass sich beide Notenbanken, die wichtigsten Geldhüter der Welt, über ihre weiteren Schritte abstimmen.