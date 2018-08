Eine Pause legt Infineon ein, mittlerweile ein Schlüsselwert im Dax. Das Geschäft von Infineon ist sehr autoaffin – das kann an der Börse derzeit ein Nachteil sein. Da sich das Geschäft von Infineon aber auf das neue Auto bezieht (so ist Infineon auch Zulieferer von Tesla), stimmt die große Wachstumsgeschichte. Die kurzfristig wichtige Untergrenze bei 21 Euro hat der Kurs gut verteidigt. Selbst wenn der Gesamtmarkt in den nächsten Wochen nur mühsam laufen sollte, dürften sich Infineon zwischen 21 Euro und 25 Euro einpendeln. Langfristig bleibt die Aktie ein technisches Highlight am deutschen Aktienmarkt.



Fazit zum Dax: Der deutsche Markt macht es weder den Haussiers noch den Baissiers leicht. Argumentativ haben es die Pessimisten derzeit leichter. Es ist kein Problem, Zinsgefahren, politische Risiken und hohe Bewertungen aufzuzählen. Dass sich der Gesamtmarkt dank seiner zentralen Aktien dennoch erstaunlich gut hält, könnte indes auf ein anderes Szenario hinweisen: Womöglich setzt der Dax seine nervenaufreibende Schaukelpartie zwischen 11.800 Punkte und 13.600 Punkte noch monatelang fort, bevor es dann erst 2019 eine Richtungsentscheidung gibt. Für strategische Investoren aber heißt das: Es gilt immer noch der große Trend der vergangenen Jahre – und der zeigt nach oben.