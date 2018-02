BASF schaffte bisher nur eine verhaltene Erholung. Das spricht dafür, dass es zumindest noch einmal einen Rücksetzer gibt, womöglich in den Bereich um 80 Euro. Dann könnte die Aktie reif sein für antizyklische Käufe. Die Chemiekonjunktur brummt. BASF ist finanzstark genug, um in der Konsolidierung der Branche eine führende Rolle einzunehmen. Der mögliche Börsengang des Öl- und Gasgeschäfts dürfte zusätzlich einige Milliarden in die Kasse spülen. Vorteil im Gegensatz zu Siemens: BASF hat sich noch nicht kurzfristig auf einen Termin der Emission festgelegt. Das bewahrt die Kursfantasie.