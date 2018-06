Besonders anschaulich zeigt sich die Schwäche der Finanzaktien am europäischen Branchenindex Stoxx 600 Banken. Hier ist mittlerweile eine klassische Wende entstanden wie letztmals 2015/2016. Damals führte dies zu einem Kursrückgang von 30 Prozent in sechs Monaten. Überträgt man das auf die aktuelle Lage, ergäbe das bis weit in den Herbst hinein deutliche Kursrückgänge an europäischen Börsen.