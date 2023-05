Riedls Dax-Radar: Die unheimliche Stärke des deutschen Aktienmarkts

Die Assekuranzen werden beflügelt vom wachsenden Bedarf an Absicherung in einer zunehmend unsicheren Welt – erst Recht in einer Zeit, in der andere Finanzwerte wie die Banken ins Straucheln geraten. Telekom und Rheinmetall sind mit ihren Geschäften typische Krisengewinner – einmal defensiv und einmal offensiv. Siemens gelingt nach mehreren Anläufen nun zunehmend die Entwicklung vom traditionellen Elektrokonzern hin zum digitalen Hightech-Unternehmen. Beiersdorf ist eine Erfolgsgeschichte um die Transformation einer klassischen Marke wie Niveau in die Moderne. Und die Deutsche Börse hat ein geradezu genial-stabiles Geschäftsmodell entwickelt, das immer auf der Gewinnerseite ist, egal, ob Aktien, Anleihen, Zinsen oder Strompreise nun einmal steigen oder fallen.