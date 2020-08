Ein Wunder wäre es nicht gewesen, wenn die Aktienmärkte auf das, was Jerome Powell vor kurzem sagte, durch die Decke gegangen wären. Der Chef der amerikanischen Fed hat auf dem wichtigen Notenbanktreffen in Jackson Hole in Wyoming schlichtweg eine neue Richtung der Geldpolitik verkündet. Galt bisher die Maxime, die Zinsen so lange unten zu halten, bis sich die Wirtschaft erholt und dabei möglichst Inflationsraten um zwei Prozent anzupeilen, so können die Inflationsraten nun vorübergehend auch über die Marke von zwei Prozent steigen, wenn sie vorher darunter lagen. Zudem soll in Zukunft die maximale Beschäftigung der Wirtschaft direkt mithilfe der Fed-Maßnahmen angesteuert werden.