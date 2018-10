Der Cocktail aus diesen fünf Kernproblemen hätte durchaus das Zeug, an den Aktienmärkten zu einer Baisse zu führen. Bemerkenswert an der aktuellen Situation ist, dass diese fünf Probleme nicht neu sind, sondern schon seit Monaten immer wieder zu vorübergehenden Korrekturen geführt haben. Auch wenn sich etwa die Fragen um den Brexit oder die Zinsen in den USA zuletzt verschärft haben, sind diese Grundprobleme an den Märkten bekannt. Neu hingegen ist, dass die Aktienmärkte dieses Mal die Risiken nicht mehr wegstecken, sondern mit heftigen Abschlägen reagieren.