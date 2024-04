Muss es deshalb andererseits nun gleich in eine Stagflation gehen, in eine Mischung schwächerer Wirtschaft und steigender Preise? Auch das ist keineswegs ausgemachte Sache. Dagegen spricht, dass sich zahlreiche wichtige Börsenunternehmen schlichtweg gut entwickeln. In den USA gilt das besonders für Alphabet, Microsoft, Salesforce oder Meta – alles Protagonisten der technikgetriebenen Konjunktur und der parallelen Hausse an den Aktienmärkten. Dass Elektropionier Tesla dagegen langsam der Strom ausgeht und die Aktie sich in einer grundlegenden Anpassung ihrer überzogenen Bewertung befindet, ist nach der Entwicklung der vergangenen Monate keine Überraschung.