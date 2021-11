Mit Siemens, der Telekom und der Allianz präsentieren drei zentrale Unternehmen der deutschen Wirtschaft und des Dax einen starken operativen Verlauf und gute Geschäftsaussichten. Das ist bemerkenswert in einem Umfeld, das durch steigende Coronazahlen, Ängsten vor einer Abschwächung des chinesischen Wachstums und heftigen Inflationszahlen geprägt ist. Vor allem die Preissteigerungen werden immer mehr zum Risiko. In Deutschland steuert die Teuerung auf die kritische Marke von fünf Prozent zu, in den USA wurden nun sogar sechs Prozent übertroffen. Entspannung an den Rohstoffmärkten ist nicht in Sicht: Rohöl der Sorte Brent hält sich hartnäckig über der Marke von 80 Dollar. Die zentralen Industriemetalle Kupfer und Aluminium sind zwar von der Spitze etwas zurückgekommen, deuten aber aktuell schon wieder den nächsten Preisschub an. Der weltweite Bedarf bleibt hoch, die Nachfrage dynamisch. Lithium, der Wunderstoff der Elektromobilität, ist mittlerweile sogar teurer als in der ersten, frühen Rallyphase 2017. Sogar Gold und Silber sind nach monatelanger Lethargie angesprungen und haben wichtige Chartmarken überwunden.