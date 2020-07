Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl in den USA im November ist eine Änderung der Notenbankpolitik nicht zu erwarten. Zudem trägt die heftige Entwicklung, die Corona in den USA nimmt, ebenfalls dazu bei, dass die Fed extrem expansiv bleibt, selbst wenn die Konjunktur nun langsam wieder in Tritt kommt – und dafür mehren sich die Anzeichen.