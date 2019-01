Die Angst vor steigenden Zinsen, die der Wirtschaft und den Unternehmen die Luft abschnüren könnten, war in den vergangenen Monaten das zentrale Argument der Skeptiker. Nun hat sich die Situation am langen Zinsende deutlich entspannt. Und auch am kurzen Ende sind die Renditen zurückgekommen; zweijährige Bonds bringen weniger als 2,4 Prozent. Die gefürchtete inverse Zinsstrukturkurve (bei der es für kürzere Anlagen mehr gibt als für längere) besteht damit immer noch nicht. Auch zehnjährige Bundesanleihen sind mitgezogen, die Rendite liegt hier mittlerweile nur noch bei 0,15 Prozent.