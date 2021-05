Getragen wird der Aufschwung an den Rohstoffmärkten von der wirtschaftlichen Erholung nach Corona, dem physischen Bedarf wegen technologischer Megatrends (Digitalisierung, E-Mobilität, neue Energien) und dem Verfall der Papierwährungen, vor allem des Dollars. Ein Ende der großen Aufwärtsbewegung an den Rohstoffmärkten ist derzeit nicht in Sicht. Das dürfte auch an den Zinsmärkten nicht zu einer Rückkehr zu den letztjährigen Tiefstständen führen.



Für US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit hält sich die Rendite mit 1,62 Prozent am Freitag (28. Mai) vormittags weiter in der mittelfristigen Bandbreite zwischen 1,50 und 1,75 Prozent. Die Rendite zehnjährigen Bundesanleihen ist mit minus 0,10 Prozent zwischenzeitlich fast wieder an den positiven Bereich gekommen. Dass sie bei ihren jüngsten Schwankungen sämtliche Hochspitzen des Jahres 2020 übertroffen hat, spricht mittelfristig für einen weiteren Anstieg.