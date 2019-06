Besonders robust ist derzeit der amerikanische Aktienmarkt. Das zeigt sich vor allem an den Einzelwerten. Von den 30 Dow-Aktien verlaufen derzeit 22 über der Durchschnittslinie der vergangenen 200 Tage. Diese Quote von 73 Prozent ist gute Hausse-Tendenz. Noch besser zeigt sich die exzellente Verfassung des US-Markts an der hohen Zahl von Aktien, die aktuell einen stabilen mittelfristigen Trend nach oben eingeschlagen haben und dabei in neues Terrain vorgedrungen sind: Im Einzelnen sind dies American Express, Cisco, Coca-Cola, McDonald’s, Merck & Co., Microsoft, Procter & Gamble, Travelers, Visa, Walmart und Walt Disney.