Entscheidend wird die Entwicklung in China, der weltgrößte Abnehmer von Halbleitern. Hier dominierte in den vergangenen Monaten das düstere Szenario vom schweren Rückgang der chinesischen Wirtschaft – was sich wieder einmal als zu pessimistisch erweisen könnte. Der langfristige Aufschwung der chinesischen Wirtschaft hat einen anderen Charakter als die zyklischen Schwankungen, die sich in westlichen Industrieländern abspielen.