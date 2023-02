Riedls Dax-Radar: Drei Favoriten für den nächsten Aufschwung

Diese Stabilität in schwierigen Zeiten ist eine Bestätigung für die große strategische Linie, die Siemens nun schon seit einigen Jahren eingeschlagen hat: Im Konzern selbst rücken die jungen, renditestarken Geschäftsfelder wie digitale Produkte, Automatisierung, smarte Infrastruktur und Software in den Mittelpunkt; als Satelliten kommen dazu ausgegliederte Spezialgebiete wie Medizintechnik oder Neue Energien. Clever dabei: An der aussichtsreicheren Medizintechnik Healthineers ist Siemens mit Mehrheit beteiligt, profitiert also davon direkt; das schwierige Energiegeschäft dagegen ist über Siemens Energy nur noch über eine Beteiligung von 35 Prozent angebunden.