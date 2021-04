Die konjunkturelle Erholung in den führenden Wirtschaftsräumen gewinnt an Fahrt. In China war der Anstieg im ersten Quartal so heftig wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr. In den USA rechnet Notenbankchef Jerome Powell damit, dass Wachstum und Beschäftigung in den nächsten Monaten „sehr stark“ zunähmen und Vollbeschäftigung eher als erwartet erreicht werden könne. Auch die Teuerung werde zunehmen.