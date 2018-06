Der jüngste Schub im Dax fand knapp oberhalb der 200-Tage-Linie statt, also markttechnisch an einem kritischen Punkt. Durch den breiten Anstieg gibt es nun wieder genauso viele Aktien im Dax, bei denen die aktuellen Kurse oberhalb ihrer 200er-Linie verlaufen wie unterhalb. Der deutsche Aktienmarkt ist also zwar immer noch in einer unentschiedenen Verfassung, hat sich aber aus der kritischen Lage befreit, wie sie besonders Ende Mai bestand.