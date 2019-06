Die Stärke der Einzelaktien passt zum Gesamtbild, das der Dow Jones seit Anfang des Jahres bietet. Von Ende Dezember bis April machte der Dow in vier Monaten 18 Prozent gut. Danach folgte im Mai eine Korrektur, die mit ihrem Rückfall bis auf 24.800 Punkte klassisches Ausmaß hatte. Mit dem jüngsten starken Anstieg hat der Dow eine neue, zweite Kletterphase eingeleitet. Wenn sie, was durchaus möglich ist, ein ähnliches Ausmaß wie die erste Phase einnähme, ergäbe das bis in den Herbst hinein eine Zielprojektion auf rund 30.000 Punkte im Dow Jones.