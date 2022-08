Fazit für den Dax: Seit dem Tief am 5. Juli bei 12.401 Punkten (Tagesschlussstand) hat der Dax bisher in 22 Tagen 1260 Punkte gewonnen. In der vorangegangenen Abwärtsphase vom 6. Juni hatte er in 21 Tagen 2600 Punkte verloren; die übergeordnete Marktdynamik zeigt also weiterhin nach unten. Sollte der Dax noch ein oder zwei Wochen vorankommen, könnte er bei 13.800 bis 13.900 an den seit Januar bestehenden Abwärtstrend stoßen; zudem ist der gesamte Bereich um 13.800 eine alte Widerstandszone, die auf Hochpunkte aus dem Jahr 2020 zurückgeht. Die 200-Tagelinie verläuft derzeit erst bei 14.573 Zählern. Die aktuelle Erholung im Index ist damit bis auf weiteres nur eine Zwischenbewegung, eine Bärenmarktrally.