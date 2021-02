Zudem orientiert sich Fed-Chef Jerome Powell – und da ist er sich mit der neuen Finanzministerin Yanet Jellen einig – nicht vordringlich an der Inflation, sondern an der Arbeitslosigkeit. Und da ist es noch ein weiter Weg bis zur Vollbeschäftigung vor Corona. Deshalb gäbe es auch, so Powell, auf längere Zeit von der Notenbank keine Schritte in Richtung tapering, also kein langsames Anziehen der Geldpolitik.