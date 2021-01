Dass die Hoffnung auf ein schnelles Ende der Coronakrise verfliegt, muss die Märkte nicht automatisch in einen neuen Crash stürzen. Denn auf der anderen Seite besteht genau deshalb die Aussicht auf dauerhafte Hilfen durch Notenbanken und Konjunkturpolitik. Die jüngste, wieder leichte Entspannung in der für Börsianer so wichtigen Zinstendenz am US-Anleihemarkt deutet das schon an: Nach einer kurzen Spitze um 1,14 Prozent sind die Renditen für zehnjährige US-Bonds wieder auf knapp über ein Prozent zurückgekommen. Angesichts der weltweit sehr hohen Verschuldung dürften die Notenbanken auch weiterhin alle Hebel in Bewegung setzen, einen schnellen Anstieg der Renditen und damit einen gefährlichen Crash am Anleihemarkt zu verhindern.